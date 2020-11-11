В России предложили разработать индекс коммуникационного доверия

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский предложил на форуме ООН по управлению интернетом (Internet Governance Forum, IGF) разработать индекс коммуникационного доверия. На его основе можно будет адекватно оценивать готовность общества в разных странах к цифровой коммуникации, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных связей АНО «Диалог».

Гореславский отметил, что Россия инвестирует в доверие граждан много сил, выстраивает диалог общества и государства с использованием цифровых технологий, приближается к формату, в котором государство выступает в роли цифрового сервиса, которому может доверять каждый.

По его словам, в пандемию коронавируса страны столкнулись с явлением опережающей цифровизации — они были вынуждены сделать шаг вперед, однако неизвестно, были ли государства готовы к такому цифровому скачку. «Дать ответы на эти вопросы и призван международный рейтинг коммуникационного доверия, который мы предложили разработать совместными усилиями», — добавил Гореславский.

В АНО «Диалог» подчеркнули, что Россия достигла определенного уровня доверия между государством и обществом по поддержке цифровизации. Так, до 1 декабря по всей стране откроются центры управления регионом — они призваны выявлять проблемы и запросы граждан к власти, размещаемые в сети. В качестве еще одного примера приводится акция #МыВместе, которая объединила около 120 тысяч волонтеров, которые помогают медикам, сотрудникам социальных учреждений, пожилым и маломобильным людям.