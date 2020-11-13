В России запустят онлайн-курс для создателей интернет-контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») запустит онлайн-курс для создателей конкурсного интернет-контента, который поможет разобраться с критериями отбора работ, конкурсной документацией и выявить слабые места в заявке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Это уже второй этап нашего обучающего проекта... Первый курс обучения прошли 110 из 213 команд, подавших заявки на участие в нем. По итогам курса мы провели опрос среди участников, и более 80 процентов оценили программу положительно. Это стало для нас важным аргументом, чтобы продолжить эту практику», — рассказал генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

По его словам, важнейшим отличием этого онлайн-курса является замена вебинаров короткими видеоуроками и более гибкий режим изучения материала.

Курс будет включать в себя шесть модулей со специальными теоретическими и практическими заданиями, а также тестами по каждому из блоков. Среди них — модуль «Цели и задачи проекта», блок «Маркетинг проекта», модули «Конкурсная документация: требования и ошибки» и «Бизнес-план проекта», а также блок «Юридические аспекты проекта».

Ранее в АНО «ИРИ» начали прием заявок на создание социально значимого контента для молодежи. Сообщалось, что заявки будут приниматься на постоянной основе, отменены ограничения по стоимости одного проекта, при этом соотношение стоимости проекта к заявленному количеству просмотров сохранится.