Кремль заявил об ошибке Турции в позиции с Карабахом

Турция ошибочно считает, что мира в Нагорном Карабахе можно достичь силовыми методами, в этом вопросе позиции Анкары и Москвы расходятся, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 13 ноября.

11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет расположен на территории Азербайджана. О введении турецких миротворцев в Карабах речи не идет, заявлял несколько раз Дмитрий Песков. В частности, в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей.

Военные столкновения начались в Нагорном Карабахе в конце сентябре. Позже появилась информация об участии в конфликте на стороне Азербайджана турецких военнослужащих. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал Ереван освободить «оккупированные земли».

Соглашение о прекращении боев было подписано премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.