В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24

Моментальная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева и готовность Баку к беспристрастному расследованию позволили Кремлю принять извинения за сбитый вертолет Ми-24. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных», — добавил Песков.

Накануне, 12 ноября, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал крушение российского вертолета Ми-24 словами «на войне как на войне». В МИД России в ответ заявили, что представителям Азербайджана не стоит допускать двусмысленных заявлений в связи со сбитым азербайджанской стороной российским боевым вертолетом, и Москва ожидает, что Баку как можно скорее проведет расследование и накажет виновных.

Слова посла раскритиковал и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

9 ноября азербайджанские военные из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил России. Два члена экипажа погибли. Российская сторона не стала открывать ответный огонь. По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении. Баку признал вину и выразил готовность выплатить компенсацию.