В Москве заметили офисный бум

В Москве в течение шести месяцев подряд наблюдают рост спроса на офисы. Только в октябре 2020 года число запросов превысило показатели сентября на 9,82 процента. Об этом говорится в пресс-релизе специалиста по недвижимости Вадима Зайкова. Материал поступил в распоряжение «Ленты.ру».

При этом рост количества обращений относительно покупки подобных помещений с января по октябрь текущего года оказался на 3,6 процента выше, чем за аналогичный период 2019-го.

Однако эксперт заметил, что офисный бум в первую очередь связан с желанием арендаторов сэкономить, а также с необходимостью пересмотреть параметры офиса (планировка, качество отделки). Из-за пандемии коронавируса многие вынуждены снимать помещения с меньшим метражом, поскольку перевели часть сотрудников на удаленку. Владельцы площадей, в свою очередь, пытаются удержать съемщиков арендными каникулами или расширением инфраструктуры — предоставляют за те деньги офис классом выше, чтобы сохранить объем сдаваемых объектов.

В материале говорится, что в целом число сделок по покупке офисов резко упало, а на рынке аренды ожидается как минимум стагнация. Но, утверждает Зайков, на данный момент есть прекрасная возможность приобрести офис с дисконтом для тех, кому позволяет уровень дохода.

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