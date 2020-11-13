Переполненный отдыхающими в ноябре пляж в Сочи попал на видео и удивил россиян

@travel_tur_sochi / Instagram

В сети появилось видео, на котором запечатлен один из пляжей в Сочи, переполненный отдыхающими в конце бархатного сезона в ноябре. Снятый очевидцем ролик был опубликован в закрытом Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем жизнь на Кубани, и удивил российских пользователей сети.

На размещенных кадрах видно, что прибрежная зона заполнена туристами, которые загорают на солнце и купаются в море. «А у вас как проходит ноябрь?» — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Моржи», «Только позавчера на этом же пляже купался, водичка и воздух одной температуры», «Товарищи с Урала», «Здорово! Рад за них», «Молодцы», «Что-то странно. Я в куртке мерзну. Как они купаются?», «Такой дубак», «А мы мерзнем, кутаемся в теплые вещи и завидуем сочинцам», — писали они.