В группе Тутберидзе нашли новую звезду

Призер Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал победу фигуристки Софьи Акатьевой на четвертом этапе Кубка России среди юниоров. Его слова приводит РБК.

«Новая звезда зажглась. Если бы не возрастные ограничения, я бы еще поспорил бы, кто выиграл бы Олимпиаду в Пекине», — заявил Жулин. Он добавил, что при этом желает успехов всем российским фигуристкам.

Акатьева тренируется в группе отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Этап Кубка России в Казани, который завершился 12 ноября, она выиграла с отрывом в 34 балла, чисто исполнив сольные четверной тулуп и тройной аксель, а также четверной тулуп в каскаде с двойным. Второй стала Вероника Жилина, перешедшая перед началом нового сезона из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Спортсменка тренируется у Тутберидзе с 2017 года. В текущем сезона она завоевала два золота на внутрироссийских юниорских турнирах.

Олимпиада в Пекине должна пройти в 2022 году, но Акатьева не сможет в ней участвовать. По правилам Международного союза конькобежцев, на взрослые соревнования могут быть заявлены спортсмены, достигшие 15-летнего возраста на момент начала сезона (1 июля). К началу олимпийского сезона-2021/2022 Акатьевой будет 13 лет.