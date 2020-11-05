Загитова охарактеризовала Тутберидзе двумя словами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире «Матч ТВ» описала характер тренера Этери Тутберидзе двумя словами.

Загитова назвала тренера мягкой и деспотичной. По ее мнению, это идеальное сочетание для работы.

В этом сезоне Загитова не собирается принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и на чемпионате страны. На данный момент спортсменка сосредоточилась на съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в роли соведущей Алексея Ягудина.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, победительница чемпионата мира и Европы. Все это время фигуристка тренируется в группе Тутберидзе.

30 октября российская фигуристка Софья Акатьева также охарактеризовала Тутберидзе. Она посчитала, что ее тренер не строгий, а справедливый.

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