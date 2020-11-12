Ученица Тутберидзе первой выполнила три сложнейших прыжка в одной программе

Фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, завоевала золотую медаль на этапе Кубка России в Казани среди юниоров. Результаты доступны на сайте Федерации фигурного катания России.

13-летняя спортсменка получила в сумме 231,44 балла. При этом в произвольной программе Акатьева продемонстрировала рекордное достижение. Она стала первой в истории фигуристкой, чисто исполнившей три сложнейших прыжка — два четверных тулупа и тройной аксель — в одной программе. Эти прыжки на данный момент являются самыми технически сложными.

На втором месте расположилась 12-летняя ученица академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, в мае покинувшая группу Тутберидзе. Она набрала 197,45 балла. Третьей стала 13-летняя Алина Горбачева, представляющая Тверскую область, с 193,68 балла.

В октябре Акатьева рассказала о характере Тутберидзе. Она назвала тренера справедливой и спокойной.

Спортсменка тренируется у Тутберидзе с 2017 года. В текущем сезона она завоевала два золота на внутрироссийских юниорских турнирах.