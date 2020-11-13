Главу выпускающей Superjet компании снимут с должности

В корпорации «Иркут», которая выпускает российские самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet 100, вскоре может смениться генеральный директор. Равиля Хакимова, пришедшего на этот пост в апреле 2019 года, снимут с должности. О такой перспективе со ссылкой на неназванные источники в Минпромторге, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит «Иркут», и «Ростехе», контролирующем ОАК, сообщает РБК.
Один из них полагает, что Хакимов покинет пост до конца года, а одной из причин станут проблемы с МС-21. По словам источника, недовольство вызывает срыв сроков сертификации самолета с американскими двигателями Pratt & Whitney, также возникают вопросы по поводу сроков завершения испытаний элементов крыла из отечественных компонентов.
Другой источник отмечает, что претензии к главе «Иркута» не совсем корректны, так как за полтора года он успел только войти в курс дел. Он полагает, что речь идет о технической перестановке, поскольку ОАК меняет структуру руководства предприятий.
В рамках формирования дивизиона гражданской авиации должность генерального директора в «Иркуте» упразднят, вместо нее появится исполнительный директор. Для Хакимова это было бы сильным понижением.
В пресс-службе «Ростеха» опровергли обсуждение смены руководства «Иркута», но источник в госкорпорации подтвердил, что Хакимовым недовольны. Сроки его возможного ухода он назвать затруднился. Глава «Иркута» не комментирует информацию.
Ранее стало известно, что «Региональные самолеты» (до присоединения к «Иркуту» назывались «Гражданские самолеты Сухого») массово сократили сотрудников в 2020 году.
В сентябре президент России Владимир Путин назвал хамством отказ западные партнеры поставлять композитные материалы для самолета МС-21.