Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Долги перед банками «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которая является крупнейшим оборонным холдингом России и производителем невостребованных гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), составляют около 530 миллиардов рублей. Такую цифру в интервью РБК назвал индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

Материалы по теме На крыльях войны США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты В сухом остатке При посадке Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Что известно об этом самолете

По его словам, речь идет о старых долгах, которые образовались в результате выполнения государственных задач. Компании из бюджета выделят более 250 миллиардов рублей, которые пойдут на погашение задолженности перед банками. Долги еще на 150 миллиардов реструктурируют.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов говорили, что задолженность ОАК перед банками составляет 350 миллиардов рублей. Тогда Борисов отмечал, что закредитованность является проблемой не только «Объединенной авиастроительной корпорации», но и других предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Мировая авиаотрасль в 2020 году столкнулась с кризисом из-за падения спроса на перелеты на фоне пандемии коронавируса. Однако спроса на SSJ-100 не было и до начала эпидемии. В текущем году у производителя не оказалось ни одного заказа на самолеты. В августе стало известно, что партию из 30 самолетов поставят авиакомпании Red Wings, подконтрольной «Ростеху».