Назван новый получатель невостребованных Superjet 100

Новым получателем партии невостребованных Sukhoi Superjet 100 станет подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings, ей поставят 30 из 59 самолетов. Как сообщает РБК, борты ей передадут в течение нескольких лет.

Издание отмечает, что стоимость одного самолета из тех, что перейдут к Red Wings, может составить до 30 миллионов долларов, при этом два года назад средняя каталожная цена SSJ 100 составляла 50,5 миллиона долларов. Партия из 30 бортов обойдется в 900 миллионов долларов. 29 оставшихся самолетов разделят между собой «Аэрофлот» (22 штуки), а также компании «Азимут» и «Якутия».

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Ранее сообщалось, что владельцем самолетов может стать входящая в структуру Промсвязьбанка «ПСБ Лизинг». Общая сумма сделки оценивается в 140 миллиардов рублей (из расчета 33 миллиона долларов за один самолет).

На SSJ-100 собираются выделить рекордные траты: 139,6 миллиарда рублей лизинговым компаниям по кредитам. Такое же решение было принято насчет 30 вертолетов по линии «Вертолетов России».

Российские власти надеются, что у SSJ100 есть шансы хорошо проявить себя после пандемии: на фоне возобновления авиаперевозок в Китае. Мировую авиаотрасль в 2020 году накрыл масштабный кризис из-за пандемии коронавируса и падения спроса на услуги перевозчиков. Однако спроса на российские борты не было и до начала эпидемии. Россия пока не получила ни одного заказа на SSJ-100.

Более того, за время существования SSJ100 сталкивался с проблемами. Например, в мае прошлого года самолет аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево. В результате пожара на борту лайнера погиб 41 человек. После этого от уже купленных самолетов отказались несколько зарубежных перевозчиков.