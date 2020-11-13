В Windows сломалась функция обновлений

Microsoft признала ошибку Windows, при которой пользователи ОС не могут обновить систему. Об этом сообщает издание Digit со ссылкой на материалы компании.

На странице поддержки пользователей говорится, что инженеры компании обратили внимание на неполадки, которые не позволяют установить актуальные обновления Windows. В случае появления проблемы при установке обновления некоторые пользователи могут получить сообщение «На вашем компьютере есть оборудование, которое не работает». По словам специалистов, функция обновления системы отказывается работать при попытке установки апдейта 20H2.

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Инженеры Microsoft уточнили, что компания работает над устранением поломки операционной системы и пообещали, что ориентировочно в конце ноября проблема будет решена. Представители компании посоветовали пользователям ожидать загрузки апдейта через «Центр обновления Windows».

Журналисты заявили, что критическая ошибка вызвана проблемой отсутствия совместимости между ОС и компонентами ПК. Уточняется, что сообщения об ошибке появляются при подключении твердотельного NVMe-накопителя через интерфейс Thunderbolt.

Ранее сообщалось, что актуальное обновление Windows вызвало у ряда пользователей сбои и появление «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Специалисты заметили, что чаще всего проблема возникает в результате подключения сторонних твердотельных накопителей формата NVMe через порт Thunderbolt.