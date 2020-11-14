Путин наградил орденами Мужества членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». «Глава государства своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно)», — говорится в сообщении.

9 ноября азербайджанские военные из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил России. Два члена экипажа погибли. Российская сторона не стала открывать ответный огонь. По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении. Баку признал вину и выразил готовность выплатить компенсацию.