Путин провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе очередных телефонных контактов политики обсудили аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху. «Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в разговоре с президентом Азербайджана президент России подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности христианских святынь, расположенных в районах, которые в соответствии с трёхсторонним Заявлением возвращаются Азербайджану. «Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — отмечается в сообщении.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.