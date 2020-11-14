Двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе

Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в Физулинском районе вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанскую прокуратуру.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось около 16:00 по московскому времени, погибшие были братьям. Один из них погиб, другой — получил тяжелые травмы. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело.

Ранее стало известно, что за последние сутки Россия отправила в Нагорный Карабах еще 20 самолетов со 170 миротворцами. Всего в состав миротворческого контингента вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, которое предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.