Депутат Госдумы Михаил Шеремет поднял вопрос о создании международной платформы по «деоккупации» Украины. Об этом стало известно РИА Новости.

Парламентарий отреагировал на запланированный Киевом саммит так называемой «крымской платформы», на котором украинские власти собрались обсудить возвращение полуострова. «Я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти», — заявил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что после распада СССР Украине не удалось стать самостоятельным государством и в настоящий момент западные силы активно используют ее для противостояния с Россией. Он добавил, что страну и ее жителей превратили в инструмент достижения геополитических интересов. «Самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала», — добавил он.

Шеремет отметил, что украинцы заслуживают того, чтобы у власти в их стране находились патриоты, которые понимают важность развития дружеских отношений с Россией и неразрывность исторических связей.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет исключил возможность переговоров с Украиной по поводу поставок воды в Крым. По его словам, смысла в диалоге нет, поскольку Киев не сможет гарантировать безопасность воды.