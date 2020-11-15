Горячую линию штаба Трампа закрыли из-за розыгрышей сторонников Байдена

Штаб нынешнего президента США Дональда Трампа решил закрыть свою горячую линию после того, как на нее обрушился поток ложных звонков от сторонников демократов, сообщает телеканал NBC News.

Теперь поддерживающие Трампа граждане США смогут сообщать о мошенничестве только через специальный сайт.

Изначально горячую линию открыли для того, чтобы американцы могли сообщить о нарушениях на президентских выборах. Спустя некоторое время в штаб начали поступать звонки от поддерживающих оппонента Трампа Джо Байдена. По данным ABC News, любители розыгрышей звонили и бросали трубку. Сын американского лидера счел, что в происходящем виновен Национальный комитет Демократической партии США (DNC). Отмечается, что пранки со звонками на горячую линию штаба Трампа стали трендом в соцсети TikTok.

Ранее Дональд Трамп объяснил победу на выборах президента страны Джо Байдена. По словам главы Белого дома, это удалось благодаря фальсификациям.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заявил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.