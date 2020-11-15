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Центробанк объяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

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Фото: Globallookpress.com

В Центральном банке объяснили порядок исключения россиян из базы данных о мошеннических переводах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.

Соответствующее решение принимается на основании данных, которые предоставляются кредитными организациями. Для этого гражданину необходимо обратиться в свой банк.

«Клиент, чей счет внесен в базу данных [о мошеннических переводах], может подать заявление в обслуживающий банк или в интернет-приемную Банка России», — заявили в пресс-службе.

Ранее Центробанк опубликовал проект указания, в соответствии с которым банки начнут информировать граждан о включении их в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов в качестве получателей средств.

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