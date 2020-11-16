Пассажирский самолет сбил медведицу с медвежонком на Аляске

На Аляске пассажирский самолет при посадке сбил медведицу с медвежонком. Одно из животных погибло, лайнер получил повреждения, передает Anchorage Daily News.

По данным издания, инцидент произошел в выходные в аэропорту Якутат. За 10 минут до посадки Boeing 737−700 сотрудники наземных служб очистили взлетно-посадочную полосу, однако прямо перед приземлением самолета пилоты увидели двух бегущих медведей.

«Переднее колесо шасси не задело животных, но командир воздушного судна почувствовал удар слева после того, как медведи пробежали под самолетом», — рассказали в авиакомпании, добавив, что медведица скончалась, а медвежонок остался жив.

Отмечается, что в результате инцидента не пострадал никто из людей. Во время столкновения повредился только капот левого двигателя. Устранение поломки займет несколько дней.

В департаменте транспорта Аляски журналистам рассказали, что столкновения самолетов с животными в штате не редкость, но обычно это бывают олени или гуси. Случай с медведем оказался первым на их памяти.

Ранее сообщалось, что российский самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц на стометровой высоте. Пилот принял решение следовать до пункта назначения — в аэропорт Шереметьево, где лайнер успешно приземлился.