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Российские госнаграды получили 17 американцев

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Принимавшие участие в Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в СССР в годы Великой Отечественной войны 17 американцев получили медаль Ушакова. Об этом сообщается на странице посольства России в США в Facebook.

«Вручение государственных наград Российской Федерации является признанием личного мужества и отваги американских ветеранов», — говорится в сообщении. Дипломаты напомнили, что по программе ленд-лиза через Северную Атлантику из стран антигитлеровской коалиции в Советский Союз направлялись танки, автомобили и продовольствие.

Отмечается, что поставки союзников сопровождались боями с кораблями флота Третьего рейха, а также атаками вражеских самолетов и подводных лодок. «В России свято чтят оказанную союзниками помощь», — подчеркнули представители Москвы. Указ о награждении американских ветеранов в августе подписал президент России Владимир Путин.

Северные конвои во время войны доставляли в СССР грузы по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании через Северную Атлантику. В России медалью Ушакова, которая была учреждена в 1944 году, награждаются военнослужащие военно-морского флота и органов морской охраны Пограничной службы ФСБ.

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