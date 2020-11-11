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«Бессмертный полк» помог вернуть потерянную медаль родственникам ветерана

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Фото: «Бессмертный полк России»

Родственникам ветерана Великой Отечественной войны Алексея Нестеренко вернули его утерянную медаль «За боевые заслуги», которой он был награжден за то, что вывез с поля боя раненых солдат и офицеров. Об этом сообщается в пресс-релизе общественного движения «Бессмертный полк России», который поступил в «Ленту.ру».

Награда была утеряна в послевоенное время в ходе переезда семьи. По счастливой случайности ее удалось вернуть родным героя. Специалисты «Бессмертного полка России» сначала помогли родственникам найти информацию об Алексее Нестеренко, а затем поисковики сообщили, что обнаружили награду, по серийному номеру которой удалось установить, кому она принадлежит.

«До последней минуты я сомневался, что такое может быть. Большое спасибо за проделанную работу, за то, что теперь эта память возвращается нашей семье», — сказал племянник солдата Владимир Грибанов.

Рядовой Нестеренко был вожатым санитарной нартовой упряжки. Под сильным огнем противника он вывез с поля боя 16 раненых. Кроме того, в боях на улицах города Познань он оказал медицинскую помощь и вынес с поля боя еще четырех раненых солдат и офицеров. За этот подвиг Алексей Нестеренко был удостоен правительственной награды.

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