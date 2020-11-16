Канье Уэст вышел на публику в штанах с надписью на русском языке

Американский рэпер Канье Уэст вышел на публику в брюках с надписью «Чемпионат мира» на русском языке. Соответствующие снимки публикует The Sun.

На размещенных кадрах 43-летнюю знаменитость запечатлели в Лос-Анджелесе. Исполнитель направлялся в собственную студию звукозаписи в городе Калабасас. Артист был одет в черные спортивные штаны из коллаборации Gosha Rubchinskiy x adidas, приуроченной к Чемпионату мира по футболу 2018. Также на нем были ярко-синяя футболка и бомбер в стиле милитари. Его образ дополнили обручальное кольцо и средство индивидуальной защиты.

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Пользователи сети обратили внимание, что маска Уэста не закрывает его нос, и принялись критиковать звезду за безответственное отношение к пандемии. «Он выглядит как идиот с этой маской», «Если бы у него был коронавирус, он явно был бы осторожнее», «Он тот самый тип людей, которые носят маску под носом», — высказывались они.

В октябре Канье Уэст вышел в свет в кожаных легинсах и подвергся критике за безвкусицу. Сперва артиста запечатлели в объемной черной толстовке с надписью Vote Kanye и заправленных в коричневые ботинки брюках с камуфляжным принтом, а затем в синей футболке, черных кожаных легинсах и ботинках в тон. Пользователи сети обругали дизайнера за оба наряда, посчитав их безвкусными.