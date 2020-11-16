Атомный ледокол «Арктика» вышел в первый рейс

Атомный ледокол «Арктика» вышел в первый рабочий рейс из Мурманска. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы ФГУП «Атомфлот», судно взяло курс по направлению к Карскому морю. Данный рейс, который займет три недели, поможет протестировать ледокол для работы в арктических условиях, так как в данный момент идет процесс ледообразования.

Второй рейс в акваторию Серверного морского пути «Арктика» сделает только в конце декабря. Судно считается самым мощным ледоколом в мире, который может пробивать лед толщиной до трех метров.

Ранее стало известно, что в России за ближайшие десять лет планируют построить десять новых ледоколов. В настоящее время средний возраст российских ледоколов составляет 37 лет. Введение же в эксплуатацию новых судов позволит снизить этот показатель до 29 лет к 2024 году и до 25 лет к 2030-му.