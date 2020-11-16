Мусульманка обругала белокожего пассажира бизнес-класса и была задержана

Мусульманская активистка, путешествовавшая рейсом авиакомпании American Airlines, была задержана после того, как вступила в конфликт с белокожим пассажиром бизнес-класса. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 14 ноября, в аэропорту Ньюарк неподалеку от штата Северная Каролина. По информации издания, мусульманка Амани аль-Хатахтбех (Amani al-Khatahtbeh) возмутилась тем, что одному из ее попутчиков разрешили пройти процедуру предполетного досмотра вне очереди.

«Это привело к словесной перепалке, которая продолжалась в терминале и на борту самолета, где Аль-Хатахтбех столкнулась с пассажиром и начала снимать его на камеру, прежде чем занять свое место», — заявили в авиакомпании.

Позднее мусульманка поделилась произошедшим на своей странице в Twitter и сообщила, что ее сняли с рейса по просьбе попутчика. «Белый мужчина позади меня настоял на том, чтобы ему разрешили обойти меня в очереди, потому что я "слишком долго снимала обувь". Когда я сказала, что он должен подождать, как и все остальные, он начал рассуждать о том, что он имеет особые привилегии, так как летит "первым классом"», — написала она.

Аль-Хатахтбех также подчеркнула, что пассажир пожаловался на нее представителям авиакомпании, в результате чего ее могут занести в черный список.

2 октября стюардесса авиакомпании Spirit выгнала из самолета ребенка с инвалидностью вместе с семьей и была названа невежой. Скандал произошел после того, как Зана Шелтон поднялась на борт с трехлетним сыном-аутистом, на котором не было маски. Тогда бортпроводница потребовала, чтобы женщина надела защитное средство на ребенка, однако тот постоянно его снимал.