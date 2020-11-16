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Снимки «пошлых» овощей довели телеведущих до истерики

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Телеведущие британского утреннего шоу This Morning Филипп Шофилд (Phillip Schofield) и Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) не смогли сдержать смех, увидев несколько фотографий «пошлых» овощей, похожих на мужские и женские половые органы. Об этом пишет The Mirror.

Сначала режиссер программы вывел на экран снимок моркови, которая внешне напомнила журналистам туловище с раздвинутыми ногами. Уиллоуби сквозь смех пошутила, что этому овощу необходима депиляция воском. Она добавила, что ей удалось даже разглядеть пупок на «теле».

В конце концов снимок довел всю съемочную бригаду до истерики. Шофилд и Уиллоуби смеялись так сильно, что не могли произнести законченное предложение. Чуть позже хохотом разразились даже операторы телешоу. Смех только усилился после того, как на экране показали пастернак необычной формы — он оказался похож на тело мужчины с эрегированным половым членом.

Ранее зрители британского откровенного шоу Naked Attraction посмеялись над мужчиной по имени Брайан, который увидел обнаженных женщин, смутился и выбежал из студии. В этот момент ведущая реалити-шоу сказала, что Брайан выглядел так, будто готов был потерять сознание. Через некоторое время герой программы вернулся чуть более уверенный и попросил продолжить шоу.

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