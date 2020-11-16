В России умерли 303 пациента с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки умерли 303 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 16 ноября.

Так, в частности, 72 смертей было зарегистрировано в Москве, 13 — в Ростовской области и 12 — в Нижегородской. Всего с начала пандемии в стране умерли 33 489 пациентов с коронавирусом.

Общее число случаев заражения достигло 1 948 603. Из них 1 453 849 выздоровлений.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что пандемию коронавируса можно остановить в кратчайшие сроки, если действовать жестко. Врач предположил, что эпидемия кончится за две недели, если на это время запереть всех людей в своих квартирах и не выпускать наружу. В таком случае цепочка передачи вируса прекратится.