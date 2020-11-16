Полностью обнаженная балерина появилась на обложке Vogue

Бразильская балерина Ингрид Силва (Ingrid Silva) появилась на обложке модного журнала Vogue без одежды и восхитила поклонников. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном в сети снимке беременная знаменитость запечатлена полностью обнаженной. Она сидит лицом к камере, скрестив перед собой ноги и прикрывая грудь рукой. На Силве — шелковые пуанты и колье. В подписи к фото приводится цитата балерины, выступающей в танцевальном театре Гарлема в Нью-Йорке: «Нет ничего важнее борьбы за жизнь следующего поколения и осознания ответственности перед ним». Публикация набрала больше 66 тысяч лайков.

Автором съемки выступил популярный нью-йоркский фотограф Хенрик Гендр (Henrique Gendre), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как L'Officiel, i-D Magazine, Grazia и другими.

Обложка порадовала подписчиков журнала. «Какое совершенство! Какая чудесная женщина! Какое эффектное фото!», «Влюбилась», «Как это сильно!», «Волшебно», — комментировали они.

Ранее в ноябре на обложке британской версии Vogue появился 71-летний принц Уэльский Чарльз. Его запечатлели в льняном бежевом костюме, а также розовой рубашке и галстуке в тон. Отмечается, что на принце пиджак, который был изготовлен специально для него брендом Anderson&Sheppard 30 лет назад.