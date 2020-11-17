Определена доля счастливых россиян

Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) определили долю россиян, считающих себя счастливыми. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Проведенный мониторинг уровня счастья показал, что большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81 процент. Полную уверенность в этом выразила треть респондентов — 31 процент. В целом индекс счастья составил 66 пунктов, что на два пункта выше по сравнению с ноябрем прошлого года, но на пять пунктов меньше, чем два года назад.

Почти треть опрошенных (29 процентов) считают, что вокруг больше счастливых людей, почти половина опрошенных предполагают, что поровну и счастливых, и несчастных (46 процентов), а 17 процентов респондентов отметили, что в их окружении скорее больше несчастливых людей. Таким образом, социальный индекс счастья составляет 51 пункт, что на три пункта меньше, чем год назад.

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Среди причин, по которым россияне чувствуют себя счастливыми, они назвали наличие семьи и благополучие в ней — 34 процента, хорошее здоровье у себя и своих близких— 24 процента. Для каждого пятого счастье — наличие хорошей работы, почти такая же доля опрошенных счастливы благодаря наличию детей. Каждый десятый россиянин счастлив в связи с хорошим материальным положением и удовлетворенностью жизнью в целом.

Среди поводов для несчастья респонденты перечислили материальные трудности (7 процентов), плохое состояние здоровья (6 процентов), отсутствие работы (5 процентов) и стабильности (7 процентов), а также плохое положение дел в стране (4 процента).

Опрос проводился методом телефонного интервьюирования, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Ранее россияне назвали причины собственных неудач в 2020 году. Так, каждый пятый опрошенный (21 процент) назвал главной причиной своих неудач пандемию COVID-19. Еще 27 процентов участвовавших в исследовании граждан связывают свой неуспех с другими событиями уходящего года.