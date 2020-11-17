Хабиб Нурмагомедов запустит мобильный оператор

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лицом нового виртуального мобильного оператора (MVNO). Как сообщает «Коммерсантъ», ООО «Хабиб Телеком» подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Газета, ссылаясь на источники, указывает, что проект собираются запустить на сетях Tele 2, но в самой компании эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Помимо доли в «Хабиб Телеком», у Нурмагомедова есть 25 процентов в ООО «Первый мобильный». Еще 50 процентов компании принадлежит ООО «ТВЕ-телеком», остальные 25 процентов принадлежат предпринимателю Марку Горскому. В свою очередь «ТВЕ-Телеком» принадлежат ООО «Вектор», контролируемому Марией Горьковой — бизнес-партнером сына министра внутренних дел России Александра Колокольцева.

Продвигать Eagle Mobile могут, в частности, через аккаунт Нурмагомедова в Instagram, где десятки миллионов подписчиков. Партнер и руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга предположил, что в условиях насыщенности рынка оператор может набрать десятки тысяч человек, но не миллионы.