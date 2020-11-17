Путин ответил на вопрос об особом отношении к Пашиняну

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об особом отношении к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

Российский лидер подчеркнул, что ему непонятны такие намеки. «Я не понимаю, что имеется в виду. Никаких особенностей в наших взаимоотношениях с Арменией за последнее время, в том числе за время, когда у власти находился премьер Пашинян, я не отмечаю», — пояснил он. Путин охарактеризовал отношения с главой правительства Армении как «достаточно доверительные и конструктивные».

При этом отношения Москвы с прежним правительством Армении также были добрыми, однако это никак не повлияло на российско-армянские межгосударственные связи. «В основе наших отношений и культурная, религиозная близость, многое исторически нас связывает, и это важнее даже, чем отношения между конкретными людьми», — заключил президент.

Ранее Путин прокомментировал обвинения в предательстве, звучащие в адрес Пашиняна. Он заявил, что эти претензии не имеют под собой никаких оснований.

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

Пашинян пришел к власти на волне народных протестов после отстранения от власти премьер-министра Сержа Саргсяна в мае 2018 года.