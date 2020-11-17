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Путин прокомментировал обвинения Пашиняна в предательстве

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Продолжение: Путин ответил на вопрос об особом отношении к Пашиняну

Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в предательстве, звучащие в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

Российский лидер сообщил, что эти претензии не имеют под собой никаких оснований. Он напомнил, что ситуация в Армении — внутреннее дело страны, которая вправе решать их так, как считает нужным. «Что касается внутриполитической ситуации, то это не наше дело, это дело Армении. Это независимое, суверенное государство», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин назвал способ, который позволил бы избежать войны в Нагорном Карабахе. По мнению российского лидера, конфликт Армении и Азербайджана не перешел бы в стадию вооруженного противостояния, если бы стороны смогли договориться о передаче Баку семи районов и о возвращении беженцев в регион.

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По условиям документа воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы три района, в регионе разместят российских миротворцев.

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