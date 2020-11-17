Чиновника из правительства Германии обвинили в шпионаже в пользу Египта

Генеральная прокуратура Германии обвинила чиновника из ведомства по печати и информации федерального правительства в шпионаже в пользу властей Египта. Об этом говорится в опубликованном 16 ноября пресс-релизе Генппрокуратуры.

Выходец из Египта, гражданин ФРГ Амин К. работал в отделе посещений этого ведомства с 1999 года. Не позднее 2010 года он стал выполнять задания египетских спецслужб, которые ему давали в посольстве Египта. Хотя у него не было доступа к секретным документам, он использовал свои возможности сотрудника государственного ведомства для того, чтобы готовить доклады для властей Египта.

Сообщается, что правоохранители обыскивали его квартиру еще в декабре прошлого года, сам он пока находится на свободе. Египетские разведывательные службы на территории ФРГ в основном занимаются сбором данных о живущих в стране противниках египетского правительства: христиан-коптов или членов организации «Братья-мусульмане». Для получения этой информации спецслужбы вербуют проживающих в Германии граждан Египта и выходцев из этой страны.