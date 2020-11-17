Парламент Турции разрешил Эрдогану отправить военных в Азербайджан

Парламент Турции одобрил указ президента республики об отправке военных в Азербайджан, пишет ТАСС.

Указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали депутаты правящей Партии справедливости и развития, основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Партии националистического единства и «Хорошей партии». Документ разрешает нахождение военных на территории Азербайджана в течение одного года.

Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан был направлен в парламент республики накануне, 16 ноября. Отмечается, что военные будут задействованы при мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра. Отправка военных в Азербайджан соответствует национальным интересам Турции.

11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет расположен на территории Азербайджана. В частности, в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время боевых действий, в том числе Шуши. Армения оставит за собой Лачинский коридор. В рамках соглашения стороны также должны будут обменяться военнопленными и телами убитых.