В Минздраве оценили эффективность антибиотиков при COVID-19

Антибиотики не подходят для лечения COVID-19, их назначение оправдано только в некоторых случаях. Эффективность этих препаратов оценила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, при отсутствии бактериального воспаления или осложнений прием антибиотиков может быть даже опасным. «Коронавирусная инфекция вызвана вирусом SARS-CoV-2, соответственно, для лечения вируса антибиотики не подходят, поскольку они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций», — объяснила Драпкина.

Мнение Драпкиной разделяют и другие специалисты. Так, в интервью «Ленте.ру» доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев говорил, что назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности к поражению печени и сердца вплоть до развития аритмии.

Ранее об опасности приема антибиотиков предупреждал и главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. По его словам, назначение этих препаратов возможно только при возникновении таких последствий, как лейкоцитоз или появление гнойной мокроты. В связи с этим Козлов призвал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения.