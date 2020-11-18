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В Минздраве оценили эффективность антибиотиков при COVID-19

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Антибиотики не подходят для лечения COVID-19, их назначение оправдано только в некоторых случаях. Эффективность этих препаратов оценила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По ее словам, при отсутствии бактериального воспаления или осложнений прием антибиотиков может быть даже опасным. «Коронавирусная инфекция вызвана вирусом SARS-CoV-2, соответственно, для лечения вируса антибиотики не подходят, поскольку они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций», — объяснила Драпкина.

Мнение Драпкиной разделяют и другие специалисты. Так, в интервью «Ленте.ру» доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев говорил, что назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности к поражению печени и сердца вплоть до развития аритмии.

Ранее об опасности приема антибиотиков предупреждал и главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. По его словам, назначение этих препаратов возможно только при возникновении таких последствий, как лейкоцитоз или появление гнойной мокроты. В связи с этим Козлов призвал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения.

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