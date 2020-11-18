Лев убил гиену в нескольких метрах от туристов и попал на видео

Львиный прайд выследил и убил бурую гиену в нескольких метрах от группы туристов. На видео случившегося обратило внимание издание Daily Mail.

Кадры были сделаны гидом по имени Марк на окраине лагеря Гроотколк в Национальном парке Кгалагади, расположенном на территории ЮАР и Ботсваны. На записи видно, как лев подбирается к краю кустарника рядом с местом, где остановилась группа.

Как выяснилось, хищник охотился на бурую гиену, которая шла к водопою. Животное не заметило отдыхающий прайд, и это стоило ему жизни. Гиена обратила внимание на приближающегося хищника, когда было уже слишком поздно, и попыталась убежать. Однако лев бросился на нее, менее чем за пять секунд в прыжке сбил с ног и нанес смертельный укус в шею.

Гид признался, что слышал рычание львов ночью, поэтому знал, что они где-то неподалеку. С утра он и его брат, приехавший как турист, проснулись, чтобы свернуть лагерь, и сварили себе кофе. В этот момент они заметили прайд и гиену и успели снять видео.

Марк снял видео в сентябре 2019 года, но выложил в сеть только сейчас.

Ранее сообщалось, что посетитель Национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео, как лев напал на львицу и отобрал убитую ею импалу на глазах у притаившегося поблизости леопарда.