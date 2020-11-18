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Правительство предложило кандидатов на посты глав «Аэрофлота» и ГТЛК

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Михаил Полубояринов (в центре)
Михаил Полубояринов (в центре)
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Правительство России предложило кандидатов на посты глав компании «Аэрофлот» и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает ТАСС.

На пост главы «Аэрофлота» кабмин рекомендовал генерального директора ГТЛК Михаила Полубояринова. В свою очередь, на этот пост была предложена кандидатура бывшего министра транспорта Евгения Дитриха. Нынешнего министра транспорта Виталия Савельева рекомендовали на пост председателя совета директоров ГТЛК.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев стал министром транспорта 10 ноября. До этого он с 2009 года был гендиректором «Аэрофлота». На посту министра Соловьев сменил Евгения Дитриха.

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