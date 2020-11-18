ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю, передает ТАСС.

Так, за последнюю неделю число заразившихся во всем мире выросло на 3 977 223. Количество случаев с летальным исходом составило 59 699. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущими семью днями, когда было выявлено 3 695 495 новых заболевших, а умерли 54 835 человек.

ВОЗ сообщила, что, хотя Европа продолжает сообщать о самом большом числе заболевших, на минувшей неделе оно снизилось на 10 процентов по сравнению с предыдущими семью днями в результате усиления мер в области общественного здравоохранения и общественных мер. Всего в Европе за прошедшую неделю выявили 1 840 085 случаев заражения и 29 043 умерших.

В Северной и Южной Америке за неделю количество инфицированных увеличилось более чем на 1,45 миллиона, умерли 19 тысяч человек. В регионе Юго-Восточной Азии заразились более 373 тысяч человек, а число летальных исходов за семь дней превысило 4,5 тысячи.

14 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова выявила рекорд по случаям заражения коронавирусом за сутки. Всего число выявленных случаев заражения COVID-19 составило 657 312. Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч), Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и Юго-Восточной Азии (более 55 тысяч).