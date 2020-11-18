В колледжах российского региона создадут десятки мастерских WorldSkills

На базе колледжей Башкирии в 2021 году откроют около 30 мастерских стандарта WorldSkills, сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин. Его слова приводит ТАСС в среду, 18 ноября.

«Это серьезная модернизация материально-технической базы системы профессионального образования, направленная на ее совершенствование», — отметил Хажин. Он добавил, что в 2020 году открылись 24 мастерские, всего планируется создание 67 мастерских.

В 2021 году на их создание в Башкирии выделят порядка 330 миллионов рублей.

Мастерские создаются в рамках реализации нацпроекта «Образование». Его планируется реализовать к 2030 году. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.