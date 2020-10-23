В Минпросвещения рассказали о новом обязательном экзамене для студентов

Студентам российских колледжей и техникумов в будущем придется проходить новое итоговое испытание — демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко, передает ТАСС.

«В этом году промежуточную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена с учетом международных стандартов прошли более 35 тысяч выпускников, — сказал замминистра. — Ставим себе задачу, чтобы демонстрационный экзамен стал обязательным условием выпуска студентов СПО (среднего профессионального образования — прим. «Ленты.ру») на рынок труда по всем группам профессий и специальностям».

Демонстрационный экзамен — формат аттестации выпускников с использованием моделирования реальных производственных условий. Увеличение числа сдающих его студентов является одной из задач нацпроекта «Образование», отмечает агентство.