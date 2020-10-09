В российском городе открылись мастерские WorldSkills

В Находке Приморского края на базе одного из местных колледжей открылись четыре мастерские, оборудованные по стандартам WorldSkills. Об этом сообщила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, передает ТАСС в пятницу, 9 октября.

Открытие мастерских состоялось в Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже (НГГПК). В них будут готовить по таким специальностям, как «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Правоохранительная деятельность (полицейский)» и «Социальная работа». Оборудование для мастерских закупались на средства из федерального и регионального бюджетов.

Мастерские открывают в рамках проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Благодаря нацпроекту российское образование должно войти в десятку ведущих стран по качеству общего образования. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. По указу президента России Владимира Путина сроки всех нацпроектов продлены с 2024 года еще на шесть лет.