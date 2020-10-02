В регионах страны наградили призеров чемпионатов WorldSkills Russia 2020

В рамках празднования 80-летия системы профессионально-технического образования в регионах России прошли торжественные церемонии награждения победителей и призеров финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 и финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых». Об этом говорится в сообщении WorldSkills Russia.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел с 6 по 21 сентября 2020 года в новом дистанционно-очном формате. Это первенство стало самым масштабным в истории не только российского, но и мирового движения, собрав более 3 тысяч участников, включая около тысячи юниоров и иностранных конкурсантов. Соревнования прошли по 130 компетенциям. Нацфинал WorldSkills Russia ежегодно проводится в рамках реализации национального проекта «Образование».

Финал III Национального чемпионата «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет проходил 25–27 сентября также в дистанционном формате. В нем состязались более 260 россиян из 64 регионов страны. «Навыки мудрых» являются частью федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Российская Федерация отмечает 80-летие российского профтехобразования, но на самом деле история началась раньше, с истории побед Советского Союза. В 20-е годы была создана мощная система, которая позволяла обеспечить кадрами передовые в то время отрасли — от металлургии до машиностроения, и эта задача была с успехом выполнена. Сейчас российская система профобразования является одной из самых передовых, и это наглядно показывают чемпионаты WorldSkills, в которых участвует наша страна. Только в российских колледжах есть такие направления обучения, как искусственный интеллект, компетенции будущего. Хотелось бы пожелать нам с вами не сбавлять темпа, всегда лидировать в мире и рассматривать профобразование как то, что важно и необходимо любому гражданину нашей страны», — поздравил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Для того, чтобы все желающие могли наблюдать за эстафетой церемоний награждения в регионах в прямом эфире, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения РФ и Институт развития профессионального образования организовали телемост. В нем приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководители Союза, образовательных учреждений, региональных координационных центров, центров компетенций и опережающей подготовки, эксперты и участники движения WorldSkills Russia.

Победителей чемпионатов WorldSkills Russia 2020 чествовали главы регионов, главы правительств, министры и руководители департаментов образования субъектов РФ.

В прямом эфире спикеры обсуждали модернизацию системы профобразования, стандарты и программы подготовки Ворлдскиллс Россия, их активное масштабирование и внедрение на региональном уровне, востребованность выпускников среднего профессионального образования и запросы реального сектора экономики на высококвалифицированных специалистов. Также речь шла о концепции современного колледжа как центра непрерывного образования, увеличении интереса к СПО со стороны школьников благодаря эффективным программам ранней профориентации.

«С каждым годом история СПО становится интереснее — ведь с технологическим развитием производств необходимость в специалистах технической направленности только растет. Получить нужную для разных отраслей рабочую специальность престижно, и сейчас все больше школьников хотят обучаться востребованным профессиям. Именно поэтому они отправляются за качественными знаниями в колледжи и техникумы. Этот юбилей объединяет преподавателей, студентов, выпускников и ветеранов профтехобразования вокруг идеи высочайшего мастерства и полезных прикладных знаний, которые нужны современной экономике. В нынешних колледжах и техникумах формируется будущее, воспитывается новое поколение, студенты находят себя в любимой профессии, — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. — Россия ждет отличных специалистов, готовых каждый день мастерски выполнять свое дело, стараться в каждой мелочи демонстрировать профессионализм. Такая работа вызывает уважение за нее и сейчас, и в будущем».

