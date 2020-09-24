В российском регионе откроют центр опережающей профпереподготовки

В Ярославской области в 2021 году откроют центр опережающей профессиональной подготовки населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Центр будет работать на базе Ярославского торгово-экономического колледжа. Специалисты центра будут заниматься формированием приоритетных для региона специальностей, в частности — на основе запросов работодателей, заявки которых планируется аккумулировать в центре.

«В новую структуру войдут ресурсный центр профессионального образования, специализированный центр компетенций WorldSkills, центр проведения демонстрационных экзаменов, а также центры обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и учебные центры предприятий», — сообщили в правительстве региона.

Центр создается в рамках реализации нацпроекта «Образование». Предполагается, что нацпроект позволит отладить работу центров опережающей профессиональной подготовки и привлечь к разработке обновленных образовательных программ привлекут РСПП, «Деловую Россию» и «Опору России». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта также является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.