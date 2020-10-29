В российском городе появятся современные мастерские по четырем направлениям

В Муроме Владимирской области на базе местного педагогического колледжа появятся современные мастерские по четырем направлениям социальной сферы. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В мастерских будут готовить специалистов по таким направлениям, как «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе», «Преподавание в начальных классах» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Открытие мастерских пройдет 30 октября. На их создание направлено более 12 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 1,5 миллиона — из областного.

В пресс-службе отмечают, что материально-техническая база мастерских отмечает международным стандартам и позволяет готовить специалистов на высоком уровне. Демонстрационные экзамены в них будут проводиться по стандартам Worldskills.

Мастерские созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование». Его планируется реализовать к 2030 году. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.