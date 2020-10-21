Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ

В новом учебном году Минпросвещения планирует поддержать 10 тысяч отстающих школ. Речь идет об учреждениях с низкими результатам в рамках проекта «500+», который реализуется по нацпроекту «Образование». Об этом заявил первый заместитель главы министерства Дмитрий Глушко, передает ТАСС.

«Работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты, — это продолжение пилотного проекта "500+", который Рособрнадзор реализует в этом году среди 250 школ», — пояснил замминистра.

Проект, о котором говорит Глушко, заключается в поддержке школ с низкими образовательными результатами. Его название отражает задачу по достижению уровня подготовки более 500 баллов по оценке образовательных достижений учащихся PISA.

До 2030 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.