Кремль отреагировал на новый прогноз по сокращению населения России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на новый прогноз по сокращению населения России. Он объяснил это совпадением двух «демографических ям, которые преследуют нас всю современную историю». Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 16 октября.

Речь идет о демографических ямах, в которых страна оказалась после Великой Отечественной войны и распада СССР.

Ранее стало известно, что, согласно прогнозу правительства из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, население России к концу года может уменьшиться на 352,5 тысячи человек, а к 2024 году — на 1,2 миллиона. В предыдущей версии документа, подготовленной в августе, были указаны более оптимистичные цифры. К концу 2020 года ожидалась убыль населения на уровне 158 тысяч, а в 2022 году прогнозировался рост. Новый прогноз министры составляли с учетом объективных реалий и не подгоняли под необходимые показатели.