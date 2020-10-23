Сотни центров «Точка роста» откроются на базе сельских школ Подмосковья

Образовательные центры «Точки роста» откроются на базе всех сельских школ Подмосковья до 2025 года, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 23 октября.

«Будет создан 491 центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Центры откроются во всех школах, расположенных в сельской местности и малых городах региона», — сказала Каклюгина.

По словам министра, сейчас в регионе работает 119 таких центров, в них прошли обучение уже более 32 тысяч школьников. В распоряжении учащихся шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и квадрокоптеры, отметила она.

«Точки роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в нацпроект «Образование». Центры оснащены новыми компьютерами, 3D-принтерами, квадрокоптерами и интерактивными комплексами.