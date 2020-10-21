Мастерские по стандартам WorldSkills открылись в Подмосковье

Мастерские по стандартам WorldSkills открыли в Подмосковье на базе Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 21 октября.

«Мастерские оснащены современным компьютерным оборудованием и средствами обучения для подготовки специалистов по профессиям, приоритетным для экономики нашего региона. На их базе будет проходить обучение студентов, подготовка школьников и студентов к отборочным и региональным соревнованиям по IT-компетенциям WorldSkills», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в мастерских будут устраивать различные мастер-классы для пенсионеров. К учебному процессу привлекут представителей крупных компаний региона, отметила она.

По словам министра, до конца учебного года в регионе откроются мастерские еще на базе двух образовательных учреждений. Мастерские создаются в рамках национального проекта «Образование».