Канада сочла Россию наибольшей угрозой кибербезопасности

Центр безопасности коммуникаций Канады сочла Россию одной из наибольших угроз для кибербезопасности страны. Об этом сообщает The Star.

Помимо России в список наибольших киберугроз вошли Китай, Иран и Северная Корея. Кроме того, в ведомстве выразили мнение, что иностранные деятели могут использовать киберпространство для слежки за организациями и правительственными учреждениями Канады.

Также в отчете центра говорится, что «враждебные страны» исследуют критически важные инфраструктурные сети, чтобы подготовиться к будущим атакам или запугать канадскую сторону. Однако какие именно страны имеются в виду под этим термином, не уточняется.

Ранее Россию сочли одной из главных угроз кибербезопасности США. Эксперты признали Москву главным поставщиком дезинформации: в документе утверждается, что так она пытается укрепить свое положение и влияние в мире, а также ослабить влияние Вашингтона.