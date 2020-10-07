В США признали Россию главным поставщиком дезинформации

Действия России — одна из главных угроз кибербезопасности США. Об этом говорится в докладе «Оценка национальной угрозы. Октябрь 2020 года», опубликованном на сайте министерства внутренней безопасности.

Эксперты признали Москву главным поставщиком дезинформации: в документе утверждается, что так она пытается укрепить свое положение и влияние в мире, а также ослабить влияние Вашингтона. «Россия, обладающая одними из наиболее изощренных кибервозможностей в мире, может подорвать или повредить критически важную инфраструктуру США путем кибератак», — считают в министерстве.

Помимо этого, угрозу видят в действиях Китая и Ирана, которые могут использовать свои кибервозможности «для нарушения работы критически важной инфраструктуры США».

В марте Великобритания, США и Эстония обвинили Россию в кибератаке на Грузию, которая якобы случилась в октябре 2019 года. Эстонский постпред при ООН Свен Юргенсон заявил, что атаки были проведены ГРУ для того, чтобы посеять раздор и разрушить жизни простых граждан Грузии.

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